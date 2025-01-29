В России рассказали о новых видах вооружения ВСУ

Инженеры постоянно изучают новые виды мин, которые поставляются Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом рассказал заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Герой России Рустам Сайфуллин, передает ТАСС.
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