Credit.Club совместно с АФГ «Процент» запустил проект по защите людей от телефонных мошенников

Платформа цифровых решений Credit.Club совместно с АФГ «Процент» помогают людям уберечься от уловок аферистов и сохранить свои деньги в рамках стратегического партнерства по развитию финансовой грамотности в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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