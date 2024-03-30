Иркутский проект «Счастье чистой воды» награжден на Международном конкурсе

28 марта в Москве прошел XVI Международный смотр-конкурс городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, в котором хочется жить», организованный Международной Ассамблеей столиц и крупных городов СНГ, сообщили в администрации города.
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