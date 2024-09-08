На аэродроме в Катунино прошел «АвтоФест безопасности»

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.На мероприятии собралось более тысячи человек: автолюбители и просто жители нашего региона, которые интересуются этой темой.
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