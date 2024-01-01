Губернатор Подмосковья Воробьев записал поздравление для бойцов группы «Запад»

Видеопоздравление с Новым годом записал губернатор Московской области Андрей Воробьев для подмосковных бойцов, которые вошли в отряд группировки войск «Запад» и сейчас продолжают работать в зоне проведения специальной военной операции.
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