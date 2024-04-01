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Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают

Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают

Возводимая Киевом новая линия обороны, уже названная "линия имени Зеленского", вряд ли сможет сдержать наступление российских войск, поскольку кроме самих укреплений необходимы еще войска и оружие, а с этим у Украины плохо, пишут украинские ресурсы.

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