Украинский ТГ-канал: В Генштабе ВСУ особых надежд на новую линию обороны «имени Зеленского» не возлагают

Возводимая Киевом новая линия обороны, уже названная "линия имени Зеленского", вряд ли сможет сдержать наступление российских войск, поскольку кроме самих укреплений необходимы еще войска и оружие, а с этим у Украины плохо, пишут украинские ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)