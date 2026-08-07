Аксаков объяснил, почему возобновился рост цен на золото

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что рост стоимости золота возобновился из-за снижения вероятности дальнейшего увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы США при стабилизации инфляционных прогнозов.
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