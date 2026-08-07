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Аксаков объяснил, почему возобновился рост цен на золото

Аксаков объяснил, почему возобновился рост цен на золото

Глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что рост стоимости золота возобновился из-за снижения вероятности дальнейшего увеличения процентной ставки Федеральной резервной системы США при стабилизации инфляционных прогнозов.

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