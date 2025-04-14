Российская разработка повергла США в шок

Эксперт в сфере обороны Брент Иствуд в беседе с американским журналом 19FortyFive заявил, что военно-морской флот Соединенных Штатов Америки ничего не может противопоставить российской подводной лодке класса «Кондор» с корпусом из титана.
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