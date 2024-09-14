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Парламентская газета

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Можно ли заработать на вкладах?

Можно ли заработать на вкладах?

Многие банки подняли ставки по вкладам до 20 процентов годовых при соблюдении ряда условий. На этом, конечно, можно заработать, но стоит учитывать, что ослабление рубля съест значительную часть прибыли, рассказал «Парламентской газеты» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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