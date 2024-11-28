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Закон, порядок, государство

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Пенсионерка из Иркутской области поблагодарила полицейских за оперативную и слаженную работу

Накануне в межмуниципальный отдел МВД России «Эхирит-Булагатский» поступила благодарность от 76-летней жительницы села Олой Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

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