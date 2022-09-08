Daily Storm

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США поставят Украине новую партию оружия на 675 миллионов долларов

США поставят Украине новую партию оружия на 675 миллионов долларов

Вашингтон в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARSАмериканские власти 8 сентября объявят о поставке Украине новой партии вооружений на 675 миллионов долларов.

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