США поставят Украине новую партию оружия на 675 миллионов долларов

Вашингтон в том числе передаст Киеву боеприпасы для ракетных систем залпового огня HIMARSАмериканские власти 8 сентября объявят о поставке Украине новой партии вооружений на 675 миллионов долларов.
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