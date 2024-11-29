Новые антисанкционные смартфоны Huawei ждёт провал — Mate 70 не впечатлили пользо...

Новые антисанкционные смартфоны Huawei ждёт провал — Mate 70 не впечатлили пользователейПредставленные недавно новейшие смартфоны Huawei флагманского семейства Mate 70, по мнению аналитиков Jefferies, пользуются значительно более низким интересом общественности по сравнению со своими предшественниками.
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