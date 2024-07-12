Поддержки НАТО не хватит Киеву для нового наступления до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля, ФедералПресс. Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку наступления как минимум до конца 2024 года.