Поддержки НАТО не хватит Киеву для нового наступления до конца года

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля, ФедералПресс. Чиновники НАТО считают, что поддержка Украины, о которой договорились страны альянса на саммите в Вашингтоне, не позволит Киеву предпринять новую попытку наступления как минимум до конца 2024 года.
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