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Блинкен после сообщений об обстреле порта Одессы утверждает, что РФ нарушила обязательства

Блинкен после сообщений об обстреле порта Одессы утверждает, что РФ нарушила обязательства

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США осуждают удар по порту Одессы, ответственность за который возлагают на РФ, и утверждают, что Россия якобы нарушила свои обязательства в рамках договоренностей по экспорту украинского зерна.

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