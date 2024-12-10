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ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

ВСУ атаковали Енакиево в ДНР высокоточным дальнобойным оружием. Как Киев использует технику НАТО для ударов по России?

Пушилин заявил об атаке ВСУ по Енакиево дальнобойным высокоточным вооружением Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали высокоточным дальнобойным оружием город Енакиево Донецкой народной республики (ДНР), заявил глава республики Денис Пушилин.

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