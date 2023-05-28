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Состояние здоровья актера Олега Басилашвили сильно ухудшилось

Состояние здоровья актера Олега Басилашвили сильно ухудшилось

Состояние здоровья звезды советских кинолент Олега Басилашвили в последнее время сильно ухудшилось. Сам артист признался, что не выходит на сцену без новокаиновых блокад из-за сильных болей в позвоночнике.

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