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Индекс гособлигаций вырос до 113,79 базисных пунктов

Индекс гособлигаций вырос до 113,79 базисных пунктов

Индекс гособлигаций (MCXRGBI) вырос до 113,79 базисных пунктов, а наиболее ликвидные ОФЗ показали положительную динамику: выпуск № 26247 прибавил 0,2%, № 26248 — 0,1%, № 26238 — 0,3%, № 26246 — 0,1%.

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