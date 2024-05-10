Прилучный подал в суд на Муцениеце — хочет отобрать детей

Ситуацию прокомментировал адвокат. Конфликт между актерами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце вышел на новый уровень несмотря на то, что развод между ними произошел еще в 2020 году, а у Прилучного уже новая жена и третий ребенок.