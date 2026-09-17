Физики выяснили, как дефекты решётки управляют сверхпроводимостью FeSe

Новое исследование лаборатории профессора Кайла Шэня из Корнелльского университета переопределяет понимание того, что именно управляет сверхпроводимостью в железном селениде (FeSe) — одном из наиболее необычных материалов среди высокотемпературных сверхпроводников.
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