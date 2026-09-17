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Физики выяснили, как дефекты решётки управляют сверхпроводимостью FeSe

Физики выяснили, как дефекты решётки управляют сверхпроводимостью FeSe

Новое исследование лаборатории профессора Кайла Шэня из Корнелльского университета переопределяет понимание того, что именно управляет сверхпроводимостью в железном селениде (FeSe) — одном из наиболее необычных материалов среди высокотемпературных сверхпроводников.

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