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Север Пресс

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Пожар в расселенном доме снова произошел в Ноябрьске

Пожар в расселенном доме снова произошел в Ноябрьске

В расселенном многоквартирнике на улице Советской в Ноябрьске произошло возгорание, сообщили в ГУ МЧС РФ по ЯНАО.

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