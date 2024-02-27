Дэвид Култхард назвал варианты трудоустройства для Карлоса Сайнса

FerrariСезон 2024 года станет для Карлоса Сайнса последним в заводской команде Ferrari в Формуле 1. По мнению шотландского эксперта чемпионата мира Дэвида Култхарда, у испанца достаточно вариантов продолжения карьеры в серии.
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