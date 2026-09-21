Новые и старые люди

На этих выборах можно было прийти на участок ногами, по старинке, а можно было проголосовать из дома: через Госуслуги (ДЭГ).
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