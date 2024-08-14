Политика как он...
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Политика как она есть

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Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины

Президент Мексики отказался принять в Мехико лидера Аргентины

Мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор отказался принять президента Аргентины Хавьера Милея, который будет находиться в Мехико для встречи с предпринимателями и участия в Конференции консервативных политических действий.

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