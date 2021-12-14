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«Истерия в апогее»: в Киеве ожидают вторжения России и готовят бомбоубежища

«Истерия в апогее»: в Киеве ожидают вторжения России и готовят бомбоубежища

Cтрашный сон Крищенко. Иллюстрация: proprikol.ru В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России», рассказал изданию «Бабель» заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко.

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