«Истерия в апогее»: в Киеве ожидают вторжения России и готовят бомбоубежища

Cтрашный сон Крищенко. Иллюстрация: proprikol.ru В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России», рассказал изданию «Бабель» заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко.
Cтрашный сон Крищенко. Иллюстрация: proprikol.ru В ближайшие недели жителей Киева подготовят к «возможному вторжению России», рассказал изданию «Бабель» заместитель главы Киевской государственной городской администрации (КГГА) Андрей Крищенко.
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