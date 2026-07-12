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«Наша албанская футбольная легенда». Родившийся в Албании немецкий рэпер Azet прокомментировал пост Джаки о вылете Швейцарии с ЧМ

Немецкий рэп-исполнитель Azet, родившийся в Тиране, упомянул албанское происхождение капитана сборной Швейцарии Гранита Джаки.

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