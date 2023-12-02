Елена Проклова высказалась о любовнице Абдулова, ушедшей в монастырь

Советская актриса Елена Проклова рассказала, что она лично знакома с Ларисой Штейнман, которая несколько лет находилась в отношениях со звездой «Гения» Александром Абдуловым, и в 2023 году приняла решение уйти жить в Топловский женский монастырь.
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