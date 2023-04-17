Слово и дело

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IT-эксперт Александр Власов объяснил, почему «Госуслуги» не заблокируют App Store и Google Play

IT-эксперт Александр Власов объяснил, почему «Госуслуги» не заблокируют App Store и Google Play

Портал «Госуслуги» приобретает все большую важность для каждого россиянина. Однако приложение главного государственного российского портала может быть в любой момент удалено из магазинов App Store и Google Play.

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