Новое землетрясение произошло в центральной Турции После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4 Новое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Турции.
Новое землетрясение произошло в центральной Турции После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4 Новое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Турции.
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