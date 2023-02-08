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Новое землетрясение произошло в центральной Турции

Новое землетрясение произошло в центральной Турции

Новое землетрясение произошло в центральной Турции После основного толчка последовали семь афтершоков на территории страны, их магнитуда составляла от 2,5 до 4,4 Новое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Турции.

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