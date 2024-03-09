Туристка рассказала, как путешествовать по Стамбулу бюджетно

Статью “Путешествовать по Стамбулу насыщенно, не тратя при этом большие суммы или вовсе без денег” опубликовала российская туристка в своём Дзен-канале “Одна в чужом городе”, где рассказала, что путешествовать без особых затрат — вполне возможно, сообщает ТУРПРОМ.