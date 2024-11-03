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Guardian: Лиз Трасс стоит изолировать от публики ради ее же блага

Guardian: Лиз Трасс стоит изолировать от публики ради ее же блага

Пожалуйста, запретите Лиз Трасс появляться на публике. Не ради нас, а ради нее © AP Photo / Frank Augstein Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Британцы пытаются делать вид, что Лиз Трасс никогда не существовало, пишет Guardian.

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Комментарии
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Strannik Mr
Поймать эту суку, натолкать в задницу битого стекла, залить гудроном и отпустить на все 4 стороны...
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