Guardian: Лиз Трасс стоит изолировать от публики ради ее же блага

Пожалуйста, запретите Лиз Трасс появляться на публике. Не ради нас, а ради нее © AP Photo / Frank Augstein Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Британцы пытаются делать вид, что Лиз Трасс никогда не существовало, пишет Guardian.