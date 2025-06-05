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Свежие комментарии

Nvidia вновь стала самой дорогой компанией в мире — её рыночная капитализация достигла $3,45 трлн

Обратите внимание: Управляющая организация не дает акты выполненных работ: это законно. ﻿﻿По результатам торгов на 3 июня 2025 года оценка Microsoft составляет 3,44 трлн долларов, а оценка Apple — 3,04 трлн долларов.

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