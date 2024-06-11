Интерес россиян к экотурам вырос на 20%

По данным на начало летнего туристического сезона, число бронирований путевок в природные и заповедные зоны внутри России выросло примерно на 20% в сравнении с прошлым летом, сообщили «Известиям» в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
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