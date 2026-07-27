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Пентагон отправил в космос истребитель: российские спутники под угрозой

Пентагон отправил в космос истребитель: российские спутники под угрозой

Пентагон отправил в космос истребитель: российские спутники под угрозой Юлия ЧелкановаАмериканская компания SpaceX вывела в космос военный спутник, разработанный оборонной корпорацией Northrop Grumman при участии исследовательского центра Пентагона DARPA.

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