Пентагон отправил в космос истребитель: российские спутники под угрозой Юлия ЧелкановаАмериканская компания SpaceX вывела в космос военный спутник, разработанный оборонной корпорацией Northrop Grumman при участии исследовательского центра Пентагона DARPA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии