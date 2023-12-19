Курганский депутат ГД Лисовский обвинил Минсельхоз и ФАС в некомпетентности

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что представители Минсельхоза и ФАС недостаточно следят за монополиями в этой сфере, что усложняет работу мелким и средним сельхозпроизводителям.
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