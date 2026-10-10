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Полгода на согласование одного дома: в Забайкалье бюрократию решили победить новой должностью

Полгода на согласование одного дома: в Забайкалье бюрократию решили победить новой должностью

На форуме «Строим Забайкалье» участники круглого стола «Правовые риски в строительстве» признали то, о чём застройщики говорят годами: бумажная волокита убивает стройку быстрее, чем нехватка денег.

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