Для блогеров и инфоцыган собираются внести отдельное наказание в Уголовный кодекс России

В КоАП и Уголовный кодекс планируют ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган.Новые меры регулирования блогосферы депутаты Госдумы собираются обсудить 21 марта на первом заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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