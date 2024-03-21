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Царьград

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Для блогеров и инфоцыган собираются внести отдельное наказание в Уголовный кодекс России

Для блогеров и инфоцыган собираются внести отдельное наказание в Уголовный кодекс России

В КоАП и Уголовный кодекс планируют ввести отдельное наказание для блогеров, коучей и инфоцыган.Новые меры регулирования блогосферы депутаты Госдумы собираются обсудить 21 марта на первом заседании рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса.

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