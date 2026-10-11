Николай ЛАРИН: Ни один бразилец в РПЛ не играет на уровне Глушенкова

Максим лишь иногда ездит на рыбалку, а спортивный режим не нарушает - может попасть в «Барселону» и до 35 лет После победы «Зенита» над «Краснодаром» «Спорт уик-энд» взял комментарий у Николая Ларина - бывшего директора академии «Чертаново», воспитанником которой является Максим Глушенков.