Николай ЛАРИН: Ни один бразилец в РПЛ не играет на уровне Глушенкова

Максим лишь иногда ездит на рыбалку, а спортивный режим не нарушает - может попасть в «Барселону» и до 35 лет После победы «Зенита» над «Краснодаром» «Спорт уик-энд» взял комментарий у Николая Ларина - бывшего директора академии «Чертаново», воспитанником которой является Максим Глушенков.
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