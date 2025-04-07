Вице-президент "Опоры России" Пищальников предрек падение спроса на мигрантов

В России может снизиться спрос на мигрантов из-за "охлаждения экономики", заявил "Газете.Ru" вице-президент "Опоры России", глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников.
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