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Вице-президент "Опоры России" Пищальников предрек падение спроса на мигрантов

Вице-президент "Опоры России" Пищальников предрек падение спроса на мигрантов

В России может снизиться спрос на мигрантов из-за "охлаждения экономики", заявил "Газете.Ru" вице-президент "Опоры России", глава комитета по эффективному производству и производительности труда Дмитрий Пищальников.

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