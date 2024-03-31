Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 438 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Давно надо было начать уничтожение мостов, железнодорожных станций и аэродромов, через которые идет снабжение украинс...Уничтожен путь сн...
  • Константин Самарин
    Неужто удрыстанты всю "дурь" в Голландии скурили, вызвав этим волну возмущения?Нидерланды начнут...
  • Константин Самарин
    Ну теперь России осталось продать Греции те самые новейшие системы, как это делала на протяжении 30-и лет до этого.Греция не будут п...

«Непростые месяцы»: экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины

«Непростые месяцы»: экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на фоне задержки военной помощи Западом ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми и определяющими, с этим связаны и массовые кадровые перестановки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх