«Непростые месяцы»: экс-глава МИД сделал заявление о будущем Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что на фоне задержки военной помощи Западом ближайшие четыре месяца станут для Украины непростыми и определяющими, с этим связаны и массовые кадровые перестановки.
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