Российские правоохранительные органы задержали в Марий Эл молодого человека, который подозревается в сотрудничестве с украинской военной разведкой, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
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