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FiNE NEWS

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Лукашенко раскритиковал рост импорта и отметил слабый рост продаж белорусских товаров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что доля собственной продукции на внутреннем рынке является одним из ключевых показателей эффективности торговли, которая пока не справляется с задачей по продвижению местных товаров.

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