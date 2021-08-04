Любители истории

75 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mike Mike
    В Москве Докторская тоже 2,90 стоила, молочная - 2,20.Город невест: как...
  • Иван Иваныч
    дебил ты обыкновенный, мудрости в тебе как у козла борода, таких ещё называют фуцинем.Денежная реформа ...
  • Владимир Eвтушенко
    Какая мерзкая антисоветская статья. А любимые авторишкой США, за которые он очко рвёт, агентами делают крис...Кристофер Бойс: ч...

«Красная королева»

«Красная королева»

Реальная жизнь и непростая судьба самой известной советской модели Регины Збарской.Совсем недавно, после нескольких лет запретов и цензуры, в нашем демократическом государстве, на большой экран вышел очень интересный сериал «Красная королева».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх