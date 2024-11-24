Алексей Иванов. Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеетсяМногие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?".
Алексей Иванов. Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?".
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Профилактика великая сила, если политики, чиновник, военные не понимают слов и потеряли чувство самосохранения, то только прямое воздействие все расставляет на свои места. Реальность всегда куда доходчивее слов... А ведь Россия не раз говорила "Ребята, давайте жить дружно"... К сожалению ряд политических "элит", очень хочет вписать себя в историю и им не важно в какой роли, какими средствами, разрушениями и жертвами среди населения. Они готовы устроить мировой армагеддон и апокалипсис... Они не в разуме....
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14 час.
Ирина_ К_
А что находится в 5500 км от.
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5 час.
Ирина_ К_
А что находится в 5500 км от того же Анадыря? Или от севера Чукотки?
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2 час.
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