Владимир Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, которые спасли провалившегося под лед рыбака

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о награждении сотрудников УМВД России по Ангарскому городскому округу старшего сержанта полиции Ивана Шолохова и младшего сержанта полиции Вячеслава Пупыкина медалью «За спасение погибавших».
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