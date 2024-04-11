Владимир Колокольцев представит к награждению полицейских из Иркутской области, которые спасли провалившегося под лед рыбака

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации с ходатайством о награждении сотрудников УМВД России по Ангарскому городскому округу старшего сержанта полиции Ивана Шолохова и младшего сержанта полиции Вячеслава Пупыкина медалью «За спасение погибавших».