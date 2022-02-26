EUROMORE

6 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Барабаш
    ВЕТЕРАН "АЛЬФЫ" С...
  • Степан Капуста
    Полагаю, после демарша Молдовы с блокированием управления ГТС страны российской стороной, возникнет повод прекращения...Майя Санду готови...

МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине

МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине

Фото: Christopher Jue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press   Министерство иностранных дел КНДР опубликовало на своём сайте статью сотрудника Общества международных политических исследований Ли Чжи Сона, который называет США виновными в кризисе на Украине.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх