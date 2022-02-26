МИД Северной Кореи обвинил США в кризисе на Украине

Фото: Christopher Jue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Министерство иностранных дел КНДР опубликовало на своём сайте статью сотрудника Общества международных политических исследований Ли Чжи Сона, который называет США виновными в кризисе на Украине.
Фото: Christopher Jue/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Министерство иностранных дел КНДР опубликовало на своём сайте статью сотрудника Общества международных политических исследований Ли Чжи Сона, который называет США виновными в кризисе на Украине.
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