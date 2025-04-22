Хоккейный клуб "Держава" в четверке сильнейших студенческих команд страны

В Сочи завершился «Финал восьми» чемпионата СХЛ сезона 2024/25. Хоккейный клуб «Держава» приложил максимум усилий и по итогам сезона занял 4-е место среди лучших университетских команд России, сообщает пресс-служба Тамбовского государственного университета имени Державина.
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