НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций – уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала»

Казагранде о Неймаре: «При нем Бразилия взяла только Кубок конфедераций – уже несуществующий турнир, Кубок Америки в 2019-м выиграли без него. За 3 ЧМ с ним не дошли до финала»

На проходящем в США Кубке Америки сборная Бразилии уступила Уругваю в четвертьфинале (0:0, 2:4 в серии пенальти).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх