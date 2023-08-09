Темы дня

125 120 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Да почему выгнать-то?! Это не доброта разве по отношению к ним?  Они сами об этом мечтают - в киеве оказаться и продо...В Краснодаре заук...
  • maria schneider
    Если такие оторвы попали(и это ни есть хорошо) в сторону России, то к нам в Германию примчались вообще идейные и это ...В Краснодаре заук...
  • Приисподня
    Ну.....у, что вы на Ксюшечку - белую косточку напали! Она же всем помочь хотела - баллотировалася в призиденты, никто...Кинулись оправдыв...

Три лодки "уэсвэ" с десантом шустро "минуснулись" в островных плавнях на Днепре

Три лодки "уэсвэ" с десантом шустро "минуснулись" в островных плавнях на Днепре

Это такие вот лодки были тоже.  Вдоль остатков Антоновского моста в район "дачи" продолжаются попытки представителей правобережных военных от " уэсвэшки" забрасывание мелких десантных групп на левый берег.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх