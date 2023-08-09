Три лодки "уэсвэ" с десантом шустро "минуснулись" в островных плавнях на Днепре

Это такие вот лодки были тоже. Вдоль остатков Антоновского моста в район "дачи" продолжаются попытки представителей правобережных военных от " уэсвэшки" забрасывание мелких десантных групп на левый берег.
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