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16 августа – день рождения И. Я. Билибина

16 августа – день рождения И. Я. Билибина

Дедушка Рубус и Мисоля расскажут о творчестве художника. 123RF/legion-media.ru Иллюстрации к русским народным сказкам, которые знакомы и любимы несколькими поколениями, рождены фантазией и мастерством выдающегося живописца Ивана Яковлевича Билибина.

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