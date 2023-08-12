16 августа – день рождения И. Я. Билибина

Дедушка Рубус и Мисоля расскажут о творчестве художника. 123RF/legion-media.ru Иллюстрации к русским народным сказкам, которые знакомы и любимы несколькими поколениями, рождены фантазией и мастерством выдающегося живописца Ивана Яковлевича Билибина.