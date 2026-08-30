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Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах

Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах

Это позволит людям занимать места пассажиров, которые опаздывают или отказываются от полета в последний момент Министерство транспорта России планирует внести изменения в законодательство, чтобы официально разрешить практику овербукинга на авиарейсах.

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